جمال شعبان ينصح هؤلاء المرضى بعدم الصيام (فيديو)

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أوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن هناك بعض المرضى الذين يعود عليهم الصيام بالنفع، بينما آخرين لابد من إفطارهم كونهم مرضى حالات حادة.



وأضاف جمال شعبان، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "المعرضين للإصابة بالجلطات لابد من إفطارهم، أنا عندما يستشيرني أحدهم بالصيام من عدمه أنصحه دون تردد بالإفطار، والأشخاص الذين خضعوا لجراحة قلب مفتوح".



وتابع: "هناك مرضى ولكن حالتهم مستقرة ومجهودهم جيد فما المانع من صيامهم، بعض الأشخاص الذين يعانون من هبوط في القلب أنصحهم بالصيام ويتأكدون فيما بعد بأنهم استفادوا من صيامهم".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.