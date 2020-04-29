تفاصيل مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 وموعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 .. اشتعلت أحداث المسلسلات الدرامية التي تعرض الآن، تزامنًا مع شهر رمضان 2020 المبارك، والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا من المتابعين.





مسلسل فرصة تانية الحلقة 5





وتصدرت النجمة ياسمين صبري "ترند" محرك البحث جوجل عقب إذاعة مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 الذي تقدمه في سباق رمضان 2020 نتيجة لقاعدتها الجماهيرية العريضة التي تتمتع بها.





عرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 5





وشهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 أحداثًا مثيرة دعت الجماهير شغوفين بمشاهدة بقية الحلقات ولاسيمًا بعد مقابلة زياد والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي والد ووالدة ملك، الفنانة ياسمين صبري.





أحداث مسلسل فرصة تانية الحلقة 5





أخبر زياد خلال أحداث مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 أنه اكتشف أن ملك فقدت الذاكرة ويتعجب والدها أنه علم بالسر الذي اخفياه عنه، ويروي له زياد المصادفة التي جعلته يقابل ملك عندما ذهب لإجراء المقابلة الشخصية المؤهلة لحصوله على الوظيفة وفوجئ أنها هي من ستجري معه المقابلة وعاملته مثل الغرباء، وبجفاء شديد.





تفاصيل مسلسل فرصة تانية الحلقة 5





وتمر أحداث مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 وبينما يتحدث زياد لوالد ملك، تكتشف ملك وهي في مكتبها أنها نسيت ال"ايباد" الخاص بها، وتعود لمنزلها، وسط أجواء من التوتر.





والد ملك وزياد في مسلسل فرصة تانية الحلقة 5





أراد والد ملك إخفاء زياد في مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 جتى لا تراه ابنته ملك ويطلبون منه الاختباء، وتنتهي الحلقة ببحث ملك عن الـ"آيباد" ولا تجده.





مشاهدة مسلسل فرصة تانية الحلقة 5





وعرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 5 يوم أمس الثلاثاء الموافق الـ28 من أبريل 2020، والتي تتناول أحداث واقعية اجتاعية توجد داخل كافة البيوت المصرية، في قالب درامي مميز.





مواعيد العرض والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري على قناة CBC في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد الساعة 4.15 صباحاً و1.15 ظهراً، بينما يعرض على DMC الساعة10.30 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحاً، أما قناة ON فتعرض المسلسل على شاشتها الساعة 11.30 مساء.











