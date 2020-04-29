"جايبين عفريت عنده كورونا".. ملخص الحلقة السادسة من عمر ودياب

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، وبدأت الحلقة بذهب الفنان علي ربيع الى الفتاة الذي يحبها ويظهر لها متجسدا في جسد الفنانة ميرنا جميل، وتنصدم أن صوته خارج من جسد فتاة وتعتقد أنها تهلوث بسبب شربها هذا العصير، ولكن يأتي شخص ويقول لها من الفتاة التي معها وأنها قمر.



وينزعج الفنان علي ربيع أن هذا الرجل يتحدث عنه وكأنه بنت، ثم تخرج له صديقته هاتفها ليرى مظهره وينصدم ويطلب منها أن تغطي عليه.



ثم يذهب الفنان مصطفى خاطر لمقابلة صديقته التي تعرف عليها أمس الفنانة كارولين عزمي وتسألوا ما الذي أصاب أذنيه وتقترح عليه أن يجري عملية تجميل عند نفس الدكتور التي أجرت عنده عملية أنفها، ثم يمازحها الفنان مصطفى خاطر، ويأتي والدها الفنان سامي مغاوري ويجلس معهم ويكشف له دياب عن ما يقوله الناس التي بجوارهم في التربيزة الأخرى وأنهم يتحدثون عن الصفقة الخاصة به.



ويتفاجئ الفنان سامي مغاوري أن دياب علم بموضوع الصفقة، ثم يطلب منه المجئ معه ويسمع له بأذنيه الكبيرة ما يتفوه به رئيس العصابة.



ويذهب الدكتور الخاص بالمستشفى الى منزل عمر ليقابله خاله سرور ويطالبه أن يبحث عن عمر لأنه قاموا بسرق جثة من ثلاجة المشرحة ويخاف على نفسه أن يتاجر به أيضا.



ثم يدخل الفنان علي ربيع الى حمام السيدات وتطالبه الفنانة أمال قطب أن تظبط لها البلوزة ويتعامل معها بعنف ثم تقول لها :خلاص شكرا"، وتذهب، ثم تأتي حبيية عمر وتقول له ماذا يفعل في حمام السيدات وتقول له لم تعرف ماذا تفعل تغير عليه أم تعاكسه وهو قمر في جسد الفنانة ميرنا جميل.



ويجلس عمر مع دياب، ويستمر دياب بمغازلة عمر ثم يقول له عمر أن يبعد عنه ويقرر أنه لا يسير في مناطق بها تجمهر وأن يبقى في البيت، ثم يمزح معه دياب أن يفعل هذا وهو يحقق له ما يطلب ويشكر دياب في عفريت شعبان لأنه جعله يسمع كل شئ حتى دبة النملة، وأنه قام بتجسيد عمر في جسد هذه الفتاة الجميلة التي تجسدها الفنانة ميرنا جميل.





و تذهب الفنانة نهال عنبر لعملها ثم تتحدث بصوت عفريت شعبان ويهربوا زملائها في العمل، ثم تذهب الى منزلها ويتم ربطها في السرير وإحضار لها شيخا يقول الساحة الساحة الواحة الوحة، ثم يكهربها الشيخ وتقلق الفنانة داليا الخولي على والدتها ويخرج الفنان أحمد فتحي ويخبرهم أنهم قاموا بكهربة والدة دياب وليس هو.



ويطلب دياب من عفريت شعبان أن يخرج من جسد والدته الفنانة نهال عنبر ولكن يترك عمر مثل ما هو ويغير صوته لصوت أنوثي ولكن يقول لهم عفريت شعبان أنه لا ينفع وهذا الأمر في يد ابن عمه وليس بيده وانه بامكانه بمساعدتهم اذا نفذوا طلباتهم وأن يسترجع جثتهم التي تم خطفها من المشرحة وتقطيعها الى قطع صغيرة ثم يرجع الفنان علي ربيع الى طبيعته مرة أخرى.



ويأتي صاحب القهوة ويتشاجر مع عمر ودياب لأنهم استخدموا كرسي زيادة وهما اثنان فقط، ليقول له عمر أن الرجل جالس أمامه ليقول عفريت شعبان أن لا أجد بإمكانه أن يراه غيرهم فقط.



يذهب عمر الى منزل خاله سرور برفقة دياب ويطلب دياب منه أن يساعدهم في استرجاع الجثة ويقترحوا عليه خطة أن يذهب الى الدكتور ويخبره أنه يريد بيع كليته حتى يتمكن برفقة عمر إحضار البوليس والالحاق به قبل البدء في إجراء العملية، ثم يحضر له عمر عفريت شعبان ويسألوا لماذا تأخر يقول عفريت شعبان الذي يجسده الفنان أحمد فتحي أنه خبط كثيرا ولم يفتحوا له ليقول عمر أنه لا يحتاج أن يدق الباب وأنه عفريت يستطيع الدخول في أي وقت، ليرد الفنان أحمد فتحي أنه لا يصح وأن البيوت لها حرمة، ثم يطلبوا منه أن يحضر لهم شاي ليقول أنه لا يتمكن من صنع شاي وأنه يستطيع تقليد الأصوات وتغيير شكله فقط ثم يبكي، ويمزح الفنان محمد محمود قائلا جايبين عفريت عنده كورونا.



ثم يختفي الفنان أحمد فتحي ويظهر مرة أخرى ليثبت للفنان محمد محمود أنه عفريت حقيقي، ويذهب الفنان محمد محمود الى مدير المستشفى لكي ينفذ الخطة التي طالبه بها عمر ودياب ويقول له أنه يريد بيع كليته ويطلب مدير المدرسة أن يخفض صوته وسوف يعطيه عنوان لكي يذهب اليه ويقول له مدير المدرسة أنه سينفذ له حاليا العملية لأنه رجل جدع ويخاف الفنان محمد محمود وينادي على ابن شقيقته الفنان علي ربيع للحاق به قبل أن يجري العملية.