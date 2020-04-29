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جمال شعبان يوضح الفرق بين المرض المزمن والحاد (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:59 م
أمنية فوزي
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أن هناك فارقا كبيرا بين الأمراض الحادة والمزمنة، مشيرًا إلى أن القرآن أيضًا عندما ذكر الصيام ومبيحات الفطر قسمها لنوعين.

وأضاف شعبان، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "هناك حالات حادة طارئة والمقصود بها أن شخص كان سليم ولا يعاني من أي أمراض وأصيب مثلًا في رمضان، وهذا يكون حالة خاصة وطارئة".

وتابع: "هناك أيضًا مرضى بأمراض مزمنة، وهؤلاء أمرهم منتهي في حالة الصيام، هم لا يستطيعون الصيام وليس عليهم حرج، ولكن هناك منهم من يستطيعون الصيام ولكن بضوابط معينة وبرعاية صحيحة".

مستجدات أزمة كورونا في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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جمال شعبان بوابة الفجر الفجر الامراض المزمنة

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