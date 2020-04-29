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العاهل الأردني يدعو إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:53 م
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
الفجر
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر لكي لا تحدث عودة انتشار فيروس كورونا بقوة.

وأعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عن خطة لإعادة الطلبة في الخارج اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة،  و8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 356 حالة.

وقرر الأردن، الأربعاء، تخفيف قيود الحظر الوقائي المفروض على المؤسسات التعليمية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية "بترا"، استئناف دوام الموظفين في بعض مديريات التعليم، بشكل جزئي، اعتبارا من الخميس.

وخصت الوزارة قرار استئناف العمل على "أقسام الامتحانات والاختبارات، وشؤون الموظفين، وشؤون الطلاب، وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، والديوان، وما تقتضيه طبيعة العمل".

ومنذ منتصف مارس الماضي، أقرت السلطات الأردنية حزمة إجراءات استثنائية، أبرزها تعليق حركة الطيران وتعليق العمل بالمؤسسات الحكومية والتعليمية، خشية تفشي فيروس كورونا.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، سجل الأردن، 449 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات و351 حالة تعاف.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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يدعو رفع تخفيف النهايه العاهل الاردني السياحة و الحظر التسرع

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