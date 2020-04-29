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"لوفتهانزا" تقرر تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات على خطوطها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأربعاء تطبيق الارتداء الإلزامي للكمامات بالنسبة لركاب رحلاتها.

وأضافت أكبر شركة طيران ألمانية أنه من المنتظر العمل بهذا الإجراء اعتبارا من الرابع مايو الى نهاية أغسطس مبدئيا في كل خطوط الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا وذلك طوال الرحلة بأكملها.

 وذكرت لوفتهانزا، أنه مع تدني عدد الركاب في الوقت الراهن، فإنها لا تزال توزع الركاب على أبعد نحو ممكن.

 كما أوضحت أنه مع تطبيق القاعدة الجديدة سيتم إلغاء الإجراء الذي كان معمولا به على متن طائراتها والمتمثل في إخلاء المقعد الأوسط في الصفوف ثلاثية المقاعد إذ أن الكمامة توفر حماية صحية كافية.

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