ضبط ٢٦ مخالفة في الأسواق والمخابز بالدقهلية



وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة وأهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق فيما بين مختلف الجهات المعنية، لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية بالمواطنين وتوفير متطلباتهم اليومية خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة لضبط الاسواق بمحافظه الدقهليه خلال شهر رمضان المبارك.وتمكنت الحملات من ضبط 26 مخالفه تموينية فى الاسواق والمخابز خلال يوم فقط.تأتي الحملات تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقطاع التموين بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة التموينية، على الاسواق والمخابز ومحلات بيع الاغذية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ولمواجهة كافة اشكال الغش التجارى والسلع الغير صالحة للاستهلاك الادمى والتلاعب فى قوت المواطنين.واستعرض السيد دايرة وكيل وزارة التموين نشاط لجان المرور والتفتيش بمديرية التموين على عدد من المخابز والمحلات والاسواق بنطاق المحافظة.وأسفرت الحملات عن ضبط 26 قضية تموينية متنوعة شملت 14 قضية فى مجال المخابز تضمنت نقص اوزان وعدم مطابقة مواصفات -12 قضيه فى مجال الاسواق تضمنت عدم اعلان عن الاسعار وبيع بازيد من التسعيرة ومزواله نشاط بدون ترخيص البيع بأيد من السعر الرسمى هذا بالاضافه الى ضبط احد الجزارين يقوم بعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى لحوم - كبدة بكميه وزنها ٧٠ كيلو فاسده وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقرر محافظ الدقهلية احالة كافة القضايا الى النيابة العامة، ووجه لوكيل وزارة التموين ضرورة متابعة تصرفات النيابه فى القضايا وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المضبوطات والمخالفين، وفقا لتصرفات النيابة.وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية على عمليات توزيع اسطوانات البوتجاز ومدى الالتزام بالتسعيرة المقررة لبيع الاسطوانه واتخاذ الاجراءات الفوريه حيال المخالفين.وعلى صعيد اخر وزع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع كراتين رمضان لعمال اليومية بالمنصورة يرافقه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين.ورفض محافظ الدقهلية تصوير العمال وأكد على ضرورة استمرار المشاركة المجتمعية التي يفرضها علينا الواجب الوطني لمساندة الفئات الأكثر احتياجا،موجها الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على تعاونهم المثمر مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات.