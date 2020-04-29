"الداخلية" تقرر السماح بالدخول والخروج من محافظة القطيف





قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس ، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.





وأضاف المصدر: واستمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.



