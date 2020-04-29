Advertisements

السودان: 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الأربعاء، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة السودانية، أمس الثلاثاء، 3 وفيات و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا النهايه السياحة و السودان 57 إصابة

أخبار تهمك

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الأبن البار

منذ ساعة و 9 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 17 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.. الخميس

منذ ساعة و نصف

ردا على الدعوى القضائية.. جامعة عين شمس تؤكد إنهاء خدمة أرملة "العشماوي"

منذ أقل من ساعتين

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة السودانية تؤكد: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

السودان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة

السودان.. فرض حظر تجول شامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

السودان تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة