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محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
ريهام على
قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حملة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية على الطريق الدائري، بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والعقيد عبد الحميد حمدي مدير إدارة شرطة المرافق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظه الفيوم، انه خلال عودة المحافظ من تفقد مجمع التعليم التكنولوجي بدمو، رصد تلك التعديات على الأراضي الزراعية، ووجه بإزالتها فورًا، موضحًا أن حالتي التعدي إحداهما ببناء لمطعم وكافيه بمدخل قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، بمساحة 10 قراريط، والأخرى ببناء أسوار على مساحة 12 قيراط على الطريق الدائري، بهدف تقسيمها تمهيدًا للبناء عليها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وخلال الحملة، أشار محافظ الفيوم، أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدوله، في إطار القانون إرساءً لسيادة الدولة، مضيفًا أن تلك الحملات مستمره في كافه أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات، مشددًا على الحصر الدقيق لمختلف التعديات بشتى أنحاء المحافظة لاتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى فى وقت سابق، لافتًا أن المحافظ وجه مسئولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.

خلال الجولة، تم أيضًا ضبط جرار زراعى مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدى مدير شرطة المرافق بالمحافظة ضبطا خلال الجولة "خلاطة" تعمل في بناء مخالف بمنطقة الزملوطي، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الخلاطة.

وتناشد محافظة الفيوم جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددةً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري
محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري

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