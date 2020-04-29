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بالمستندات.. محامي 11 من "ألتراس أهلاوي" يتقدم بالتماس للنائب العام لإخلاء سبيلهم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
طارق حافظ
تقدم محمد رشوان المحامي، بصفته محاميا لـ11 شابا من مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم "ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين على ذمة قضية إحياء الرابطة، بإلتماس إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يطالب فيه بإخلاء سبيلهم.

وحمل الالتماس المقدم الرقم 20016 لسنة 2020 عرائض النائب العام، واستند إلى عدة أمور قانونية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قررت في وقت سابق، تجديد حبس 11 شابا من مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم "ألتراس أهلاوي"، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة الشباب المتهم المجدد حبسه، "كريم أبو الفرج، وأحمد وحيد، وسيف فارس، ومحمود زياد، وعبدالله أيمن، وأدهم صلاح، ومحمد صلاح، وعلي وليد علي، وعبدالله حسن، وأحمد علي محمود، ويوسف مصطفى".

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الشباب المتهم في القضية رقم 770 لسنة 2019 أمن دولة عليا، تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهي رابطة "أولتراس أهلاوي"، ومحاولة إحياء الرابطة التي تم حظرها.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الشباب بتهمة التجمع والتواصل فيما بينهم لمحاولة إحياء رابطة " "ألتراس أهلاوي" رغم حظرها.

وكان صرح المحامي محمد محمد رشوان، أنه قد انتهت اليوم جلسة التحقيق مع ١١ متهما من التراس أهلاوي بنيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وذلك في القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩ امن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

وأكد المحامي أن النيابة قد أمرت بتجديد حبسهم  ١٥ يوم علي ذمة القضية، وجاء أسماء المتهمين كالآتي:


١. كريم ابو الفرج 


٢. احمد وحيد 


٣ سيف فارس


٤. محمود زياد 


٥.عبدالله أيمن


٦.ادهم صلاح


٧.محمد صلاح


٨.علي وليد علي


٩.عبدالله حسن


١٠. احمد علي محمود 


١١ يوسف مصطفي
بالمستندات.. محامي 11 من "ألتراس أهلاوي" يتقدم بالتماس للنائب العام لإخلاء سبيلهم
بالمستندات.. محامي 11 من "ألتراس أهلاوي" يتقدم بالتماس للنائب العام لإخلاء سبيلهم
بالمستندات.. محامي 11 من "ألتراس أهلاوي" يتقدم بالتماس للنائب العام لإخلاء سبيلهم
بالمستندات.. محامي 11 من "ألتراس أهلاوي" يتقدم بالتماس للنائب العام لإخلاء سبيلهم

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