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رد رسمي من الإنتاج على مفاوضات الأهلي مع عامر

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
عمر محمد

رد مسؤولو الإنتاج الحربي على مفاوضات نادي الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة أنه سمع بمفاوضات الأهلي مع عامر عامر من وسائل الإعلام ولا يعلم عنها شيئاً حتى الأن.


وتابع مهدي :" الإنتاج الحربي لم يصله عرض رسمي من الأهلي لضم عامر عامر في الصيف المقبل "، مشيراً إلى أن في حال وصول عرض رسمي سيتم مناقشته من قبل الإدارة.


وأوضح مهدي أن الإنتاج الحربي يمتلك حارس جيد بديلاً لعامر عامر في حال رحيله للنادي الأهلي وهو الحارس الصاعد أحمد يحيي ويمكنه حراسة مرمى الإنتاج.

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