غدًا.. أمسية شعرية على صفحة معرض القاهرة الدولى للكتاب

تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب،برئاسة د. هيثم الحاج علي، ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي أمسية شعرية في العاشرة مساء يوم الخميس 30 إبريل من خلال البث المباشر على صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب بموقع "فيسبوك".

يشارك فى الأمسية الشعراء ، سعيد شحاته – مصر ، نادي حافظ- مصر ، مبروك السياري- تونس ، فريدة بوقنة- الجزائر، سارة الزين – لبنان ، لورين القادري -لبنان، والملحن والفنان حسن زكي.

يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن صالون القاهرة الثقافي الدولي بالتعاون مع هيئة الكتاب يستضيف أمسيات شعرية وموسيقية وندوات فكرية وأمسيات إنشاد ديني خلال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وقناة الهيئة المصرية العامة للكتاب.