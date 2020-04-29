حسام عاشور يوضح حقيقة اعتزاله كرة القدم

أكد حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، انه لا يمتلك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك بعد انتحال شخصيته من قبل مجهول ونشر تصريح يفيد بإعتزال كابتن القلعة الحمراء كرة القدم نهائياً.

وكتب عاشور عبر حسابه على موقع "انستجرام" تعليقا على الاكونت المزيف لا امتلك حساب على موقع فيس بوك.

يذكر أن الساعات الأخيرة انتشرت فيها إشاعة تفيد باعتزال حسام عاشور كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وعدم الانتقال لأي فريق بعيدًا عن الأهلي محليًا أو خارجيًا.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أبلغت حسام عاشور بعدم حاجة الفريق لجهوده، وأن هذا الموسم هو الأخير له مع القلعة الحمراء، وعرضت على اللاعب الاعتزال وإقامة مباراة له مع أحد الفرق الكبرى.