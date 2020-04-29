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لن يكون مفيدًا لبرشلونة.. نجم الأرجنتين يصدم لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
مازال يسعي نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد  خافيير سافيولا نجم منتخب الأرجنتين السابق، أن مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي حاليا "من الممكن أن يكون مفيدا" لفريق برشلونة الإسباني لكن قد يكون من الصعب أن يلعب بجوار العديد من النجوم مثل ليونيل ميسي.

وقال سافيولا في تصريحات نشرتها صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية اليوم : "الحقيقة أن لاوتارو لاعب من الممكن أن يفيد برشلونة ولكننا نعلم ما يعنيه اللعب بجوار سواريز وميسي والنجوم البارزين الآخرين الذين ينشطون في صفوف برشلونة. ما أقوله أنه من الصعب عليه أن يلعب بجوار كل هؤلاء النجوم".

واستشهد سافيولا ، في تصريحاته التي نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" ، بالمشاكل التي تعرض لها مواطنه باولو ديبالا عندما لعب بجوار ميسي في هجوم المنتخب الأرجنتيني.

وأوضح : "قال ديبالا إنه كان من الصعب أن يلعب بجوار ميسي. وأؤيد هذا التفكير لأنه في هذه الحالة يحتاج للحفاظ على إيقاع أدائه في مستو آخر من التركيز. وقد يبدو هذا سهلا لكنه ليس كذلك".

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