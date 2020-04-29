خبيرة تغذية: إعداد الطعام بالمنزل مفيد صحيًا وماديًا

قالت خبيرة التغذية داليا عزت، إنه عقب اتخاذ الدول الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ وتنفيذ حظر التجول أصبحت السيدات يطلبون وصفات أكثر بعد الجلوس في المنزل بسبب خوفهم من أن يطلبوا وجبات من الخارج ؛وهو ما دفعهن لتجربة أكلات مختلفة.





وأضافت "عزت"، خلال لقاء مع فضائية الحدث اليوم، مساء الأربعاء: "طبعا ده أفضل كتير؛ لأن الوجبات المنزلية أكثر صحية وأمان ونتمنى كل السيدات تتعلم الوصفات وتقوم بإعداد الطعام والابتعاد عن الوجبات الجاهزة.





‎وأوضحت خبيرة التغذية أن أعداد الطعام بالمنزل مفيد صحيا وماديا، داعية السيدات إلى التعرف على وصفات جديدة وتنفيذها.





وفي سياق آخر، قالت الطبيبة مها طلعت، المستشار الإقليمي في منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام.





أما بالنسبة للأكل الذي يسلم عبر الديليفري فيفضل الابتعاد عن الشخص الذي يجلب الطعام بمتر ونصف أقلها، ومن ثم يجب إخراج الطعام، والتخلص من الأكياس مباشرة، بعدها يجب غسل اليدين جيدًا، وتناول ما طلبناه دون هلع.





كما أوضحت أنه يستحسن رمي أكياس الديليفري مباشرة، لا غسلها أو تعقيمها أما بالنسبة للفواكه أو الخضار، فأشارت إلى أنه يكفي غسل ما نود تناوله جيدًا.





وفيما يتعلق بأسطح المنزل، أكدت على وجوب تنظيفها كاملة بالماء والصابون، مضيفة أن على من ينظفها ارتداء قفازات ثقيلة، كما يمكن بعد ذلك مسحها بالكلور المخفف.





إلى ذلك، شددت على وجود غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.





أما بالنسبة لطرق انتقال الفيروس ، فشددت على أنه لا ينتقل عبر الأحذية، ولا الجلد، بل فقط عبر الجهاز التنفسي.



