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جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:13 م
جهاد عصام
جهاد عصام
محمود حنفي
أعربت الفنانة الشابة جهاد عصام، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، والذي ينافس بقوة فى السباق الرمضانى الحالى ويعرض علي قناة الحياة حصريا الساعة 12 صباحا.

وأوضحت "جهاد" أنها تجسد شخصية "نعمة" خلال العمل، وهي فتاة مرافقة لـ"ليل" التي تقدم شخصيتها مي عمر ابنة فتوة الجمالية أحمد خليل، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها، ومتمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. 

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

 ومن جانب آخر تقدم جهاد، شخصية بائعة هدايا خلال أحداث مسلسل "اللعبة"، الذي يشارك في بطولته هشام ماجد، وشيكو، كما تشارك في المسلسل الكوميدي "ونسني".

يذكر أن جهاد عصام، شاركت في عدة أعمال منها، مسلسلات "زودياك"، "بلا دليل"، "نصيبي وقسمتك الجزءالثالث"، كما شاركت في فيلم "بنات ثانوي"، وفيلم "شريط ٦"، المقرر طرحه في عيد الفطر.

جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)
جهاد عصام: سعدت بالمشاركة في "الفتوة" وانتظر عرض "شريط ٦" (صور)

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