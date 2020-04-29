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طارق الشناوي: لهذا السبب.. "ونحب تاني ليه" من أفضل 3 مسلسلات رمضان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:12 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر
أبدى الناقد الفني طارق الشناوى، رأيه في مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والنجمين شريف منير وكريم فهمي.


وقال "الشناوي"، أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، من أفضل ثلاث مسلسلات في رمضان هذا الموسم، حيث يعتبر العمل الثاني بعد مسلسل "الاختيار".



وأضاف "الشناوي" أن سبب اختياره من أفضل ثلاث مسلسلات في رمضان، هو أن العمل يناقش قضية اجتماعية عاطفية تحتاج إلى جرأة في التناول، فالمرأة كانت تحب زوجها وفجأة يحدث بينهما انفصال دون مبرر، وياسمين عبد العزيز استطاعت أن تبدع في تقديم شخصية "غالية"، وكان مشهد طلاقها من الفنان شريف منير، استطاعت أن تقدمه بشكل جيد جداً.

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سمر مرسي، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين.

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