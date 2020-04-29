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أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لعبة النسيان.. تعرف على القنوات الناقلة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
مسلسل "لعبة النسيان" من إخراج أحمد شفيق وسيناريو وحوار تامر حبيب ومن إنتاج iProductions، ومن بطولة كلًا من دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل لعبة النسيان
تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لعبة النسيان بلقاء رقية مع ابنها يحيى، وهي لا تتذكره والتي لم تكن تعرف أنه ابنها، فبعد أن مرض قامت رقية بالتسلسل إلى غرفته حتي تتمكن من رؤيته، وتتذكر معه ماذا حدث منذ 6 سنوات.

وواجهت رقية صديقتها المقربة نادين والتي لم ترأف بحالها وأتهمتها بالخيانة، وبعدها ذهبت رقية لمربيتها زوزو، والتي احتضنتها حين قابلتها، لما قدمته لها من معروف واستضافتها في منزلها لسنوات، وتأكد لها مربيتها أنها تؤمن بأنها لم تقتل زوجها، وأنها ما زالت تكذب الفيديو رغم أنه دليل قاطع عليها.

وتبيًا خلال الحلقة أن القتيل الذي وحدته رقية داخل الغرفة لم يكن الأتهيؤات من العلاج الذي تتناوله.

القنوات الناقلة لمسلسل لعبة النسيان

يعرض مسلسل لعبة النسيان على شاشة "قناة mbc مصر " في الساعة 10 مساءً والأعادة في الساعة 4:30 عصرًا، ويعرض أيضًا على شاشة قناة mbc مصر2 في الساعة 8 مساءُ.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل لعبة النسيان

تردد قناة إم بي سي مصر

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11470-12015.
معدل الترميز: 27500.
الإستقطاب: عمودي.
معدل التصحيح: 56.

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