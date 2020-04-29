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مدرب النصر يُشيد بإجراءات الحكومة السعودية بشأن كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
عبر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي، عن سعادته بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال فيتوريا في تصريحات لموقع مايس فوتبول البرتغالي، نشرتها صحيفة الرياضية "المملكة العربية السعودية تعاملت باحترام شديد مع أزمة كورونا".

وتابع "في السعودية، كنا معزولين ولكن دائما نشعر بأمن كبير، وضعت الحكومة قيودا وكانت استباقية وتمكنت من السيطرة على الوباء".

وأضاف فيتوريا "الدوري السعودي قد يعود في أغسطس/آب المقبل، لكن الأمر يعتمد بشكل أكبر على كيفية مواجهة الوباء".

واعترف مدرب النصر برغبته في إقامة المباريات مع حضور الجماهير، لكن في النهاية أكد على أن صحة الإنسان هي الأهم، لذلك سيتقبل قرار لعب البطولات خلف الأبواب المغلقة للوقاية من الوباء.

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