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بوينج تقلص العمالة والإنتاج بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:17 م
مصنع بوينج
مصنع بوينج
قالت شركة بوينج  لتصنيع الطائرات اليوم الأربعاء إنها ستقلص قوة العمل لديها البالغة 160 ألف فرد بنحو عشرة بالمئة، وتخفض بدرجة أكبر إنتاج الطائرة 787 دريملاينر وتحاول تعزيز السيولة تأهبا لتعاف سيستغرق سنوات من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالقطاع وتسببت في خسارة ربع سنوية للشركة هي الثانية على التوالي.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينج متحدثا للمستثمرين ”صناعتنا ستبدو مختلفة تماما نتيجة لهذه الجائحة.. سنكون شركة أصغر لبعض الوقت.“

واستهلكت الشركة التي مقرها شيكاجو سيولة بلغت 4.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة، لكنها قالت إنها على ثقة من تدبير سيولة كافية لتمويل عملياتها، مما رفعه أسهمها.

وسيتركز إلغاء الوظائف، المقرر الانتهاء منه بنهاية السنة من خلال تسريحات طوعية وغير طوعية فضلا عن التقاعد الطبيعي، في قسم الطائرات التجارية، الذي يكابد مصاعب بالفعل جراء تجميد إنتاج الطائرة 737 ماكس ووقف تحليقها منذ عام عقب حادثي تحطم داميين.

وقال جريج سميث المدير المالي للشركة إن بوينج تتوقع استئناف تسليمات 737 ماكس في الربع الثالث عقب نيل الموافقات التنظيمية، ليستأنف الإنتاج بمعدلات منخفضة في الربع الثاني تزيد تدريجيا حتى تصل إلى 31 طائرة شهريا في 2021.

وبلغت الخسائر المعدلة للشركة 1.70 مليار دولار بما يعادل 1.70 دولار للسهم في الربع الأول، مقارنة مع ربح بلغ 1.99 مليار دولار أو 3.16 دولار للسهم قبل عام.

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