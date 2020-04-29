هدير ممدوح: سعدت بالمشاركة في "عمر ودياب".. وعلي ربيع بيدعمني (صور)

أعربت الفنانة الشابة هدير ممدوح، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في المسلسل الكوميدي "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، والذي ينافس بقوة فى السباق الرمضانى الحالي.





وأوضحت "هدير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنها تجسد شخصية "باكينام" وهي عاملة في منزل وتجمعها مشاهد مع على ربيع، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها، ومتمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.





وأضافت: "التعامل مع علي ربيع في أي عمل يوتر الممثل، وكان لي تجربة سابقة معه، ولكن الكواليس لا تخلو من الكوميديا والضحك، وعلي دائما بيدعمني ويشجعني عشان أطلع أفضل ما عندي".





المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.



