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هل يلجأ الأهلي للمحكمة الرياضية في قضية عبد الله السعيد؟

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف مصدر قانوني داخل النادي الأهلي، عن موقف النادي الأحمر من اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" في قضية عبد الله السعيد.

مصدر داخل النادي الأحمر أكد بأن النادي لن يلجأ إلى المحكمة الرياضية إلا في حالة امتناع اتحاد الكرة عن صدور قرار في القضية.

وتابع المصدر بأنه لا بد من أن يكون هناك فصل من اتحاد الكرة أولا في الأزمة، وفي حال رفضه هناك خطوة تسبق اللجوء للمحكمة الرياضية.

وواصل المصدر بأن موقف الأهلي قانوني في قضية السعيد وهناك بند في العقد بأنه في حالة لعبه لناد مصري قبل ٣ سنوات سيكون مطالب بدفع مبلغ ٢ مليون دولار كشرط جزائي.

وأتم المصدر حديثه بأن اتحاد الكرة لم يخطر النادي الأهلي بأي جديد في القضية ولم يتم استدعاء أي ممثل عن الأهلي في القضية والاطلاع على المستندات الخاصة بالقضية.

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