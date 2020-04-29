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شاهد.. آسر ياسين يشارك جمهوره بصورة البطل الذي جسد دوره في "الاختيار"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:22 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان آسر ياسين، جمهوره ومتابعيه، صورة النقيب علي الزيني، البطل الحقيقي الذي جسد شخصيته في مسلسل "الاختيار".

وعبر خاصية "استوري انستجرام"، علق "ياسين"، على الصورة قائلًا: "النقيب علي الزيني اللي كان ليا الشرف إني أقوم بدوره في الاختيار".

يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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