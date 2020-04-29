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الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:16 م
سيد عبد الحفيظ_ رامز جلال
سيد عبد الحفيظ_ رامز جلال
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير صحفية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، دخل في محادثات مع مسؤلي قناة mbc، بشأن حلقة سيد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، من برنامج "رامز محنون رسمي".

 

وقالت صحيفة الإمارات اليوم، إن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدث مع مسئولي قناة mbc، لمنع إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وقالت الصحيفة الإماراتية، "أن تحرك الخطيب جاء رداً على ما شاهده من بعض حلقات برنامج المقالب الشهير، التي أذيعت في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، واعترض بشدة على أن يظهر مدير الكرة في الأهلي، وهو يمثل أكبر نادي في إفريقيا والوطن العربي، ويملك شعبية جماهيرية في مثل هذه المواقف المُحرجة".

 

وكشفت مصادر أن الخطيب وجه اللوم الشديد لـ سيد عبد الحفيظ، على مشاركته في هذا البرنامج والموافقة على إذاعته، رغم سخرية المواقف التي تعرض لها، خاصة وأنه في منصب لا يصح أن يتعرض له مثل تلك المواقف، حفاظًا على اسمه واسم ناديه الكبير، الذي لا يليق وضعه أبدًا في مثل هذه الصورة.

 

كما أوضحت الصحيفة، أن الخطيب تمكن من الحصول على موافقة القناة بعدم إذاعة الحلقة بعد ردّ المبالغ، التي حصل عليها سيد عبد الحفيظ مقابل الظهور في هذا البرنامج.


يذكر أن سيد عبد الحفيظ، لاعب الكرة السابق، انضم لصفوف الناشئين في النادي الأهلي، ولعب للفريق الأول وحقق مع الفريق العديد من البطولات، وحاليًا يعمل مديرًا للكرة بالنادي.


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