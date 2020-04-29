"أكلات عمرها آلاف السنين".. فيديوهات تطلقها السياحة والآثار أسبوعيًا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن أنها ستقوم ببث مقاطع فيديو عن تاريخ الطبخ في مصر وشرح لبعض الوصفات والأكلات بمذاق ونكهات مصرية تعود لألاف السنين، وذلك يوم السبت من كل أسبوع الساعة الخامسة مساءً، بمناسبة شهر رمضان الكريم.





وستكون هذه الوصفات من أماكن وأزمنة مختلفة بما يعكس مدى تنوع وثراء المطبخ المصري، والفيديوهات سيتم بثها عبر صفحات الوزارة الرسمية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن وزارة السياحة والآثار مستمرة في إطلاق الجولات الافتراضية والإرشادية المصورة لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية، ويتم إطلاق هذه الجولات طوال شهر رمضان الكريم خلال يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة الخامسة مساءً، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محتوى تلك الجولات زيارة لأثر إسلامي أو شرح لقطع أثرية إسلامية في أحد المتاحف الموجودة في مصر.





وتأتي هذه الجولات والزيارات في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





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