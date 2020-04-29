أحمد فهمي وأكرم حسني يخططان لفتح مشروع عصير من تبرعهم بالدم في "رجالة البيت"





حيث خرج كل من أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا" من المنزل، وجدو سيارة إسعاف بها دكتور ومعه ممرضين لكى يقنعوا الناس بأن يتبرعوا بالدم ومعهم عصير، فذهب تيمون وبومبا لكي يأخذو العصير.





وعندما أخذا كل من تيمون وبومبا العصير، قررو أن يذهبوا مرة آخرى لكي يأخذو عصير ويفتحوا به مشروع عصير ويصبحوا ملوك العصير في مصر.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي"، الساعة 6 ونصف مساًء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

انطلقت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون"، في تمام الساعة 7:45 مساءً.