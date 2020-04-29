البابا توضروس: التركيبة السكانية في مصر حائط صد أمام كل المؤامرات

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن سيناء هي عبارة عن صندق من الذهب، ولكنها أهملت لفترة طويلة، ولكن الفترة الأخيرة بدأت الدول تقيم بها الكثير من المشروعات.





وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن مصر بالكامل مبروكة، ومصدر بركة مصر هو موقعها المتميز بين العالم، خلاف خصوصيتها بوجود نهر الني والبحر الأحمر، والمتوسط، خلاف أن وجود العائلة المقدسة في مصر لمدة 3.5سنوات أدلى لزيادة البركة.





ولفت إلى أن هناك رباط قوي بين الإنسان والأرض في مصر، وهذا أنعكس على ترابط المصريين بعضهم ببعض، والخلاف الوحيد هو ذهاب بعض المصريين للكنيسة، وذهاب ال بعض الآخر للمسجد.





وأشار إلى أن التركيبة السكانية في مصر كانت حائط صد أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد مصر، معقبًا: "مصر وطن لا ينقسم كما قال جمال حمدان "





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



