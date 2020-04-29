توقعات جديدة للطلب على الغاز في 2020

قال ألكسندر إيفانيكوف المدير المالي في جازبروم يوم الأربعاء إن الشركة الروسية تتوقع تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو 16 بالمئة هذا العام مع تأثر الطلب العالمي بأزمة فيروس كورونا.





وقال المدير المالي للشركة التي تسيطر عليها الدولة إنها تتوقع تراجع صادراتها، التي يتجه معظمها إلى أوروبا، إلى 166.6 مليار متر مكعب في 2020 من حوالي 199.2 مليار متر مكعب العام الماضي.





ينحرف التراجع بجازبروم عن هدفها طويل الأجل لتصدير 200 مليار متر مكعب إلى أوروبا، مصدر الإيرادات الرئيسي للشركة.





وأضاف إيفانيكوف أن الشركة تستهدف خفض التكاليف 140 مليار روبل (1.9 مليار دولار) هذا العام.





وتتوقع جازبروم تراجع متوسط أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى 133 دولارا للألف متر مكعب هذا العام من 211 دولارا في 2019.





وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت جازبروم، أحد أعمدة الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية، تراجع صافي ربح 2019 إلى 1.2 تريليون روبل (16.3 مليار دولار)، من 1.46 تريليون روبل في 2018.





وانخفضت المبيعات إلى 7.7 تريليون روبل العام الماضي من 8.2 تريليون في 2018 مع تراجع الطلب على غاز جازبروم في أوروبا السنة الماضية.