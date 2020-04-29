Advertisements

توقعات جديدة للطلب على الغاز في 2020

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:32 م
الطلب على الغاز
الطلب على الغاز
 قال  ألكسندر إيفانيكوف المدير المالي في جازبروم يوم الأربعاء إن الشركة الروسية تتوقع تراجع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو 16 بالمئة هذا العام مع تأثر الطلب العالمي بأزمة فيروس كورونا.

وقال  المدير المالي للشركة التي تسيطر عليها الدولة إنها تتوقع تراجع صادراتها، التي يتجه معظمها إلى أوروبا، إلى 166.6 مليار متر مكعب في 2020 من حوالي 199.2 مليار متر مكعب العام الماضي.

ينحرف التراجع بجازبروم عن هدفها طويل الأجل لتصدير 200 مليار متر مكعب إلى أوروبا، مصدر الإيرادات الرئيسي للشركة.

وأضاف إيفانيكوف أن الشركة تستهدف خفض التكاليف 140 مليار روبل (1.9 مليار دولار) هذا العام.

وتتوقع جازبروم تراجع متوسط أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى 133 دولارا للألف متر مكعب هذا العام من 211 دولارا في 2019.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت جازبروم، أحد أعمدة الاقتصاد الروسي المعتمد على السلع الأولية، تراجع صافي ربح 2019 إلى 1.2 تريليون روبل (16.3 مليار دولار)، من 1.46 تريليون روبل في 2018.

وانخفضت المبيعات إلى 7.7 تريليون روبل العام الماضي من 8.2 تريليون في 2018 مع تراجع الطلب على غاز جازبروم في أوروبا السنة الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جازبورم الغاز الروسي الطلب على الغاز 199

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعة الا ربع

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 19 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

6 فرق أوروبية تتصارع على ضم نجم الزمالك الأول

منذ ساعة الا ربع

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 8 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بولندا تشتري كميات من الغاز المسال لتقليل الاعتماد على روسيا

جازبروم الروسية تسجل أكبر إنتاج للغاز الطبيعي في يناير منذ 2015

قريبا.. قطر تخسر لقب أكبر مصدر للغاز المسال

شركة "غازبروم" الروسية تدفع 2.9 مليار دولار في صفقة الغاز الجديدة الأوكرانية

تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي في 2019

توقعات بتراجع نمو الطلب الصيني على الغاز في 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة