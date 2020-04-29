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أحمد موسى: توجه لفتح السياحة الداخلية مع عيد الأضحى (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب أن نتعايش مع مرض فيروس كورونا المستجدة "كوفيد-19"، مناشدًا المسئولين بعدم فتح السياحة الداخلية حاليًا لاسيما أن معظم المحافظات بها إصابات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه من الممكن فتح السياحة الداخلية مع عيد الأضحى من خلال خطة مناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "أنا بقول رأي والحكومة لها الحرية ففي اتخاذ أي قرار يناسب المرحلة".

وأضاف الإعلامي: "علينا أن نتروى في عدم فتح السياحة الداخلية بعد عيد الفطر خاصة أن بعض الدول مثل الأردن تراجعت في قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية رغم أن عدد الإصابات لديها قليل"، لافتًا إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من وفيات وإصابات بسبب كورونا.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل الحفاظ على المواطنين، مشيرًا إلى أن فتح السياحة سيزيد من ارتفاع الإصابات خاصة أن جميع المحافظات بها إصابات ماعدا شمال سيناء.

ونوه إلى أن فتح الشواطئ فى هذه المرحلة سيكون خطر، واكد أن عودة الحياة لطبيعتها أمر ضروري ولكن لابد من إجراءات احترازية قوية لمنع انتشار كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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