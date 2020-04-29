أمانة الرياض تتفقد أكثر من 16 ألف مسكن عمالي خلال اليومين الماضيين





قامت الجهات الرقابية في أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بتفقد أكثر من 16 ألف مسكن عمالي خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما أمهلت المسؤولين عن تلك المساكن يومين لتصحيح الملاحظات.





وقالت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ضمن الجهود المكثفة للتحقق من ملاءمة سكن العمالة للاشتراطات الصحيّة؛ تفقدت اللجان الفرعية بالمنطقة مساكن ١٦ ألفًا و٨٤ عاملًا خلال الـ٤٨ ساعة الماضية".





وأضافت: أنه "أمام المسؤولين عن هذه المساكن يومان مهلة لتصحيح الملاحظات، بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".



