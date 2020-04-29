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أمانة الرياض تتفقد أكثر من 16 ألف مسكن عمالي خلال اليومين الماضيين
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:14 م
الفجر السعودي
قامت الجهات الرقابية في أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بتفقد أكثر من 16 ألف مسكن عمالي خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما أمهلت المسؤولين عن تلك المساكن يومين لتصحيح الملاحظات.
وقالت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ضمن الجهود المكثفة للتحقق من ملاءمة سكن العمالة للاشتراطات الصحيّة؛ تفقدت اللجان الفرعية بالمنطقة مساكن ١٦ ألفًا و٨٤ عاملًا خلال الـ٤٨ ساعة الماضية".
وأضافت: أنه "أمام المسؤولين عن هذه المساكن يومان مهلة لتصحيح الملاحظات، بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة 21402 حالة، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,189 مليون إصابة، بينهم أكثر من 225 ألف حالة وفاة، وأكثر من 986 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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