كارين رزق الله تحرر محضر ضد بديع أبو شقرا في تاسع حلقات "بردانة أنا2"

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انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.



بدأت الحلقة بتحرير دانيا محضرًا ضد باسم وذلك بتهمة الاعتداء على والدتها وتهديدها بسبب تورطه في قضية مقتل ابنتها حنين.



وتذهب دانيا للقسم لتجد حبيبها الضابط زياد مع حبيبته السابقة غنوة وبعدها تبلغه بما حدث لوالدتها على يد المجرم باسم ووعدها أن يتخذ ضده الاجراءات القانونية اللازمة.



وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.



العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني