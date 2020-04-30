لعنة الإرهاب تطارد أسرة "عشماوي".. القصة الكاملة لفصل أرملته من جامعة عين شمس

عرضت" قنوات أون" الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد المسلسل من الأعمال الناجحة في دراما رمضان هذا العام.





يحكي مسلسل "الاختيار" قصة بطولات الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، وحياة الإرهابي هشام عشماوي، الذي شارك في قتل الأبرياء، وقام بعمليات عسكرية في سيناء ضد القوات المسلحة ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وتجسد الفنانة دينا فؤاد دور زوجته نسرين حسين أستاذة بجامعة عين شمس.





جامعة عين شمس

عقب عرض المسلسل، ظهرت مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعوا لفصل زوجة هشام عشماوي من الخدمة، والتدريس للطلاب بجامعة عين شمس، بسبب الخوف من تأثيرها على عقول الشباب.





أعلنت جامعة عين شمس، عن انهاء خدمة نسرين حسين منذ أكثر من عام، وكشف مستند رسمي عن قرار جامعة عين شمس، بإنهاء خدمة "نسرين حسين سيد على، زوجة هشام العشماوي، التي تعمل مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية بالبنات، منذ أكثر من عام، وبالتحديد في 1 سبتمبر 2018 بسبب الانقطاع عن العمل.





وجاء في نص القرار، أنه بناء على موافقة مجلس الكلية في 13 مارس 2019، قرر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس -آنذاك- إنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل دون إذن رغم إنذارها.





نسرين حسن

تزوجت نسرين حسين من هشام عشماوي في ،2003 وكان يعمل ملازم أول، وعاشت معه بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، وتعينت كمدرس مساعد بقسم اللغة العربية كلية البنات جامعة عين شمس عام 2006، وحصلت على الماجستير في نوفمبر 2011 عن رسالة "الظلم الأكبر بين أهل السنة والشيعة، دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة".





وهي أم لطفلان انجبتهما من الإرهابي عشماوي، وتنتمي لجماعة الاخوان الإرهابية، كما أنها منتقبة، وينتمي عدد من أقاربها لحزب الأصالة السلفي، ويحضرون لقاءات في المسجد للشيخ السلفي، محمد عبدالمقصود، الذي انضم لتحالف دعم الشرعية الإخواني.





دعوى ضد زوجة عشماوي

ورفع سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد جامعة عين شمس، يطالبها بأنهاء عمل نسرين حسين السيد زوجة الإرهابي هشام عشماوي، التي تعمل مدرسة بجامعة عين شمس.





تحمل الدعوى رقم 39845 لسنة 74 قضائية، ضد نسرين حسين السيد زوجة الإرهابي الخائن هشام عشماوي ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس.





تحقيقات النيابة

كانت السلطات المصرية، تسلمت الإرهابي هشام العشماوي من الجيش الوطني الليبي، حيث ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، قام بعدد من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، القت القوات المسلحة الليبية، القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.





كشفت نسرين في تحقيقات بالنيابة، أن هشام العشماوي أصيب بالاكتئاب منذ عام 2010 بعد وفاة والده، قرر زوجها باعتناق الأفكار التكفيرية المتطرفة منذ أغسطس 2013، بعد فصله من الجيش المصري.



