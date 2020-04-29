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بالمستندات.. تحقيقات النيابة في قضية عصابة الاستيلاء على أموال البنوك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
طارق حافظ
حصلت بوابة "الفجر"، على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك، وذلك بعد إكتشاف أمرهم في واقعة الاستيلاء على أموال مودعة لدى بنك شهير تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

والمتهمون في القضية 5 أشخاص، وهم كل من، "ضياء الدين مؤمن عبدالحميد - 30 سنة - مصرفي بالبنك الأهلي المصري، ويسري إبراهيم أبو السعود - 37 سنة - محام، وياسر حنفي محمود - 37 سنة - مكوجي، وسامي ثابت أبو الحسن - 41 سنة - تاجر ألعاب أطفال، ومحمد إبراهيم بدر - 35 سنة - مستورد".

وحملت القضية الرقم 515 لسنة 2020 جنايات عابدين وقيدت تحت رقم 7 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار إسلام شكري وكيل نيابة بنيابة وسط القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

وبدأ اكتشاف القضية من عند، عمرو محمد محمد إسماعيل - 39 سنة - محاسب بشركة السلام للمقاولات، والذي أكد بأنه وبطبيعة عمله كمحاسب في شركة السلام للمقاولات والمفوض منها لسحب المبالغ المالية من حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري، توجه إلى فرع البنك بدائرة قسم شرطة عابدين لسحب بعض البلاغ.

وأضاف أنه فوجئ بإخباره بقيام أحد الأشخاص بالتقدم للبنك ببطاقة تحقيق شخصية بنفس بياناته وبصورة مغايرة وسحب مبلغ مالي مقداره 8 ملايين و850 ألف جنيه من حساب الشركة عقب التوقيع بإسمه.

كما أقر عبدالتواب وطني عبدالتواب - 36 سنة - محامي بالشئون القانونية بالبنك الأهلي المصري، بأنه ورد لقطاع التحقيقات بالبنك الأهلي المصري بريد إلكتروني من الفرع الرئيسي والموجود به حساب الشركة الشاكية تيار فيه من إجراء عملية سحب مبلغ مالي مقداره 8 ملايين و850 ألف جنيه دون وجه حق.

وأضاف أنه بالفحص المبدئي تبين اختلاف صورة الرقم القومي فيما بين الشخص المتقدم لسحب ذلك المبلغ والشخص المفوض من قبل الشركة.

وأقر محمد أحمد أبو الوفا - 39 سنة - نائب مدير إدارة قطاع التفتيش بالبنك الأهلي المصري، 

وبفحص الشكوى المقدمة من شركة السلام للمقاولات تبين قيام المتهم الأول وبطبيعة عمله كمصرفي بالبنك الأهلي المصري الدخول على حساب الشركة الشاكية العديد من المرات في فترات متباعدة، حيث أنه طبقا لطبيعة عمله يمكنه الدخول على أي حساب لأي عميل والإطلاع على كافة البيانات.

كما أقر، مينا أمين عزيز - 33 سنة - مصرفي بالبنك الأهلي المصري، بأنه حضر إليه شخص إدعى أنه مفوض شركة السلام للمقاولات وقدم بطاقة شخصية الخاصة بالمفوض، وطلب سحب مبلغ مالي مقداره 8 ملايين و850 ألف جنيه من حساب الشركة.

وأضاف أنه عقب الإطلاع على حساب العميل والتوكيل الذي يسمح للعميل بالسحب والتأكد من صحة بطاقة تحقيق الشخصية، قام بتجهيز إيصال السحب له، وقام العميل بالتوقيع عليه.

وبمراجعة التوقيع مع النموذج الموحد بالحساب تبين تطابقهم فقام بصرف المبلغ له، وفوجئ بعدها بحضور مفوض الشركة الحقيقي لإجراء عملية سحب على ذات الحساب وتبين حينها اختلاف في الصورة الثابتة في تحقيق الشخصية بين المفوض الحقيقي والمحتال.
بالمستندات.. تحقيقات النيابة في قضية عصابة الاستيلاء على أموال البنوك
بالمستندات.. تحقيقات النيابة في قضية عصابة الاستيلاء على أموال البنوك

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