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أحمد موسى يطمئن أهالي البحر الأحمر: "الـ 150 العائدين من السعودية جميع حالاتهم سلبية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أخر مستجدات الحالة الصحية لـ 150 مواطنًا عائدين من السعودية، مؤكدًا أن المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية لا يوجد أحد منهم مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على " قناة صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الكواشف السريعة والاختبارات أكدت أن جميع الحالات سلبية ولا يوجد مصاب واحد، مضيفًا: "الـ 150 مواطنا العائدين من السعودية والموجودين فى الغردقة لن يخرج أحد منهم إلى الشارع خلال الـ 14 يوم حج".

وتابع أن الأجهزة الأمنية متواجدة فى المكان المتواجد فيه الـ 150 مواطنا ولن تسمح لهم بمغادرة الحجر الصحى، لافتًا إلى أن المسئولين في البحر الأحمر قاموا بتعقيم السيارات الخاصة بالعائدين وقاموا بتعقيم جميع الأماكن.

وفي وقت سابق، أكد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه تابع مناشدات بعض أهالي مدينة الغردقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قلقهم من وجود المصريين العالقين العائدين من السعودية بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، وتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا ما كان أحد العائدين حاملًا للفيروس.

وطمأن المحافظ أبناء المدينة قائلًا: "الدولة تخاف على المواطنين أكثر من أنفسهم، حيث تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولذلك اطمئنوا أجرينا كشوفات لكل العائدين وجميع الحالات سلبية، وعمليات التطهير والتعقيم تُجري لهم يوميًا.

أوضح أن هناك خطة يشرف عليها بنفسه على مدار الساعة، لمتابعة الـ 150 مواطنا الموجودين في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، ترتكز هذه الخطة على وجود رقابة أمنية صارمة على جميع الحالات، ولا مجال للاختلاط، حيث غير مسموح خروجهم من المدينة، فضلًا عن أن كل متطلباتهم فيما يتعلق بالطعام والشراب مُجابة، وتم تكليف مديرية التضامن بتوفير وجبات الإفطار والسحور وتقديمها لهم يوميًا طوال فترة الحجر الصحي بدون مقابل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر، قد استقبل 150 من المصريين العالقين العائدين من السعودية، عبر ميناء ضبا السعودي، عقب وصولهم مساء أمس الثلاثاء إلى ميناء سفاجا البحري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وتم وضع العائدين في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا بالمدينة الجامعية بالغردقة، وتكفلت محافظة البحر الأحمر الإقامة كاملة ووفرت أتوبيسات لنقل العائدين إلى الحجر الصحي، وتحملت وزارة التضامن نفقات الطعام.

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مصر الحاله الصحيه اخبار احمد موسى

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