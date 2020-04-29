Advertisements

رئيس الاتحاد الفرنسي: قرار إلغاء الدوري هو القرار الصحيح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد نويل لو جريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن قرار إيقاف المباريات هو القرار الصحيح، وأن الأولوية للصحة.

وفسر رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب أمس الثلاثاء كيفية قيام فرنسا بتخفيف الغلق الكلي للبلاد ولكنه قال للبرلمان إن موسم 2019-2020 الرياضة المحترفة لن يستكمل.

كما تقبلت رابطة الدوري الفرنسي القرار وذكرت أنها تنوي عقد اجتماع عام لمناقشة ما إذا كانت ستمنح اللقب من عدمه وإذا كان هناك صعود وهبوط أم لا.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ولكن في الجزء السفلي من الجدول فإن الفرق الهابطة لم تتضح بعد.

واقترح جان-ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، خوض دور فاصل- علما بأن فريقه يحتل المركز السابع ومن غير المحتمل أن يحتل مركزا من المراكز التي تؤهل صاحبها للعب في أوروبا.

ويأمل لو جريه فى إنقاذ كأس فرنسا وإقامة المباراة النهائية بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان مطلع أغسطس.

ومع ذلك، لايلغى باريس سان جيرمان من حساباته موسمه حاليا، لاسيما وأن الفريق مازال ينافس في دوري أبطال أوروبا، الموقوف حاليا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان إنه تقبل قرار الحكومة الفرنسية ولكن الفريق قد يلعب خارج البلاد إذا كان الأمر ضروريا لاستكمال مسابقة دوري الأبطال.

ويؤخذ بعين الاعتبار قيام يويفا بإنهاء المسابقة التي توقفت من دور الستة عشر في أغسطس.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعة الا ربع

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

6 فرق أوروبية تتصارع على ضم نجم الزمالك الأول

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 8 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة