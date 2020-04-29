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تواضروس الثاني: الكنائس لأول مرة تغلق خلال الـ100 عام الأخيرة بسبب كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنائس لأول مرة تغلق خلال الـ100 عام الأخيرة بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا القرار هو حماية صحة المواطنين، وهذا القرار يأتي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والعالم أجمع.

وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن غلق الكنائس كان صعب للغاية لأن جاء في فترة الأعياد، وهذه الفترة أقدس الفترات لدى المسيحيين، ولذلك القرار لم يكن سهلًا.

ولفت إلى أن سر الاعتراف أصبح بالهاتف بدلًا من الحضور بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بعض الكهنة تم وقفهم بسبب عم الالتزام، ولم يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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