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"الإفتاء": الدولة المصرية تدير أزمة كورونا بشكل متميز

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إنه أصبح هناك تحدي أمامنا جميعًا، في عصر السوشيال ميديا والشائعات، وهو تحدي الالتفاف حول الثقة، لا بد أن نعيد ثقتنا في أنفسنا، معلقًا: "إعادة ثقتنا في الدولة هو ثقة لنفسنا".

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تدير أزمة فيروس كورونا بشكل متميز، لافتًا إلى أن مروجي الشائعات يتعمدون مخاطبة العواطف، ويدسون سمومهم، مؤكدًا أن هدف الشائعات خبيث، ويستهدف النيل من الاستقرار، واختراق النفسيات والعقول.

وتابع: "يجب علينا أن نتبين قبل تصديق المعلومات، وأن نحصل على المعلومات من مصادرها الأصلية".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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