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الذهب يواصل التراجع بالختام لليوم الرابع على التوالي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:47 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب التراجع في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي، بضغط من مكاسب تتجاوز 500 نقطة لمؤشر "داو جونز" الصناعي في البورصة الأمريكية وسط التفاؤل بشأن علاج كورونا.

في حين كشفت بيانات رسمية عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بأكبر وتيرة منذ أزمة 2008 خلال القراءة الأولية للربع الأول من العام الجاري.

كما تهاوت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنحو 20 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.8 دولار ليصل إلى مستوى 1713.40 دولار للأوقية.

وكانت التسوية قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير، لكنه تعهد باستخدام كل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1701.58 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.543.

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