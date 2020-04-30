أمل جديد.. عقاقير أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كورونا

تفشى فيروس "الكوفيد 19" أو ما يعرف باسم "فيروس كورونا" في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب في حالة من ذعر وقلق، حيث حصد الأرواح بالآلاف، وتزايدت أعداد المصابين به يوميا، لتصل إلى 3 ملايين مصاب حول العالم.





وبدأ الأمل يظهر من جديد، حيث أجرى العديد من الخبراء والباحثون العديد من تجارب، أدت إلى اكتشاف عقاقير تساهم في علاج فيروس كورونا.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز عقاقير أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كوفيد 19:





عقار ريمديسيفر:

يعد عقار "ريمديسيفر" من العقاقير الأكثر فعالية حتى الآن في علاج مرضي فيروس كوفيد 19، حيث أكد أنطوني فوتشي كبير الأطباء في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن العقار له نتائج جيدة، وذلك نقلا عن قناة سكاي نيوز.





واعتمدت دولة اليابان عقار "ريمديسفير" رسميا، أمس الثلاثاء، بسبب نتائجه الفعالة في علاج فيروس الكورونا.





دواء سرطان تجريبي:

في جامعة ويزفيل الأمريكية، طور الباحثون علاجًا يعرف باسم "أبمتير"، وهو يستخدم لمرضي السرطان، حيث يمنع مرض الورم السرطاني من تكرار نفسه.





ويؤكد الباحثون أن الدواء التجريبي يمكن استخدمه لمرضي فيروس الكورونا، لكي يوقف الفيروسات التاجية من نسخ نفسها والانتشار في الجسم بنفس الطريقة التي يجمد بها نمو الورم، وجاء ذلك وفق تقرير صحيفة ديلي البريطانية.





عقار "كيفزارا":

أكد الباحثون أن عقار كيفزارا أثبت فعاليته في علاج مرضي فيروس كوفيد 19، وهو فئة من العقاقير، التي تعرف باسم مثبطات إنترلوكين-6، ويستخدم في تنظيم رد الفعل المفرط للجهاز المناعي على الفيروس، والذي يطلق عليها "عاصفة السيتوكين"، التي تسبب في ظهور الأعراض الحادة فيروس الكورونا، وهي التهاب الرئوي، وتؤدي إلى الوفاة بعد ذلك.





عقار "فافي برافير":

هو عقار ياباني أثبت فعاليته في علاج مرضي فيروس الكورونا، وأحضرت مصر عينات من هذا عقار الياباني، وفق لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يتم تجربته ومدي نجاحه في العلاج، وهو يستخدم في علاج العديد من أنواع الفيروسات الأخرى.





عقار "فافيلافير":