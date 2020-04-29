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مسلسل بالقلب يتصدر التريند ورواد التواصل "مسلسل للتاريخ"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:48 م
بالقلب
بالقلب
لمياء علي
تصدر المسلسل اللبناني بالقلب المركز الأول بالتريند اللبناني بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر وذلك بعد عرض أول 6 حلقات منه عبر فضائية lbci lebanon.

ومنذ اليوم الأول لعرضه، أشاد الجمهور بالعمل والقصة والسيناريو وقالوا إن هذا العمل سيدخل التاريخ لأن للمرة الأولى يجتمع رأي الجمهور على عمل درامي، ولاسيما وأن الحوار بين الممثلين يمس القلب خلال الأحداث.

وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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