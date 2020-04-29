أحمد صيام ومحمد شاهين يخططان لسرقة فيلا.. في الحلقة 6 مسلسل "جمع سالم"

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انطلقت منذ قليل الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".



وشهدت الحلقة 6 أحداثًا مشوقة ومؤثرة للغاية حيث بدأت بتخطيط الفنان أحمد صيام الذي يجسد شخصية "عباس" والفنان محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" والفنان أحمد سلطان لسرقة احدى الفيلل تسكنها سيدة عجوز يحاول نجلها اقناعها بترك الفيلا وتقيم مع احد أقاربها.



ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.



مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب وأحمد سلطان وأيمن عزب.