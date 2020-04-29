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زين الحقيقي يبدأ عمله في الشركة ومحمد مرزبان يطالبه بالتعجيل لاقتراب الحرب في "النهاية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:50 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، تذهب الفنانة سهر الصايغ الى منزل زين لتجلب الروبوت الخاص به، وتظل تبكي بشدة.

أما عند زين الحقيقي يمارس عمله في الشركة التي انتقل اليها ويشرح للمهندسين أنه يحتاج 70 ألف ac أو أكثر، ويسألوا الفنان محمد مرزبان ان كان يريد أن ينهي العمل خلال 10 شهور كم الوقت الذي يستغرقوا.

ليرد الفنان يوسف الشريف أنه في هذه الحالة يحتاج ألاف مهندسا، وتطلب الفنانة سارة عادل التعجيل من إنهاء المهمة لأن الحرب تقترب.




وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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