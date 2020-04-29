سمير صبري يكشف مصير البلاغات التي تقدم بها لإيقاف برنامج رامز جلال (فيديو)

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تساءل المحامي سمير صبري: "أين دور لجان الإعلام من برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، هل ينتظرون تحقيق البرنامج لإعلانات ومكاسب كبيرة ثم يتم إيقافه؟.



وأكد "صبري"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن برنامج رامز جلال يبعث برسائل مسمومة تدخل البيوت وتهدد استقرار الأسر والأبناء، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغات عديدة ضد رامز جلال سابقًا لكنه لم يتخذ بشأنها أي إجراءات.



ووصف برنامج مقالب رامز جلال بالميكروب الذي يدخل البيوت ويدمر الأبناء بتعليمهم حركات إرهابية تخالف تعليمات الدولة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حربه للتنمر والتوحد، لكن ما زال هناك تنمر يمارس على الفضائيات.



وأضاف أن رامز يقدم برنامجه بأسلوب فج وحقير، متابعًا: "رامز بيمسح في كرامة الفنانين الكبار الأرض، لكن للأسف كتير منهم بيقبلوا وهما عارفين وبيتقاضوا راتب على اللي بيحصل، رامز جلال بيقل أدبه على ضيوفه بفلوسه"، مطالبًا بمنع ظهور برنامج رامز مجنون رسمي على الفضائيات.



وأشار إلى أن هذا البرنامج يولد انطباعات سيئة داخل بيوتنا ويشعرنا بالإحراج خلال مشاهدته، مضيفًا انه استطاع إيقاف العديد من القنوات من الظهور على الشاشات المصرية مثل قناتي الجزيرة ومكملين.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.