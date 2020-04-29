Advertisements

سمير صبري يكشف مصير البلاغات التي تقدم بها لإيقاف برنامج رامز جلال (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
تساءل المحامي سمير صبري: "أين دور لجان الإعلام من برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، هل ينتظرون تحقيق البرنامج لإعلانات ومكاسب كبيرة ثم يتم إيقافه؟.

وأكد "صبري"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن برنامج رامز جلال يبعث برسائل مسمومة تدخل البيوت وتهدد استقرار الأسر والأبناء، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغات عديدة ضد رامز جلال سابقًا لكنه لم يتخذ بشأنها أي إجراءات.

ووصف برنامج مقالب رامز جلال بالميكروب الذي يدخل البيوت ويدمر الأبناء بتعليمهم حركات إرهابية تخالف تعليمات الدولة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حربه للتنمر والتوحد، لكن ما زال هناك تنمر يمارس على الفضائيات.

وأضاف أن رامز يقدم برنامجه بأسلوب فج وحقير، متابعًا: "رامز بيمسح في كرامة الفنانين الكبار الأرض، لكن للأسف كتير منهم بيقبلوا وهما عارفين وبيتقاضوا راتب على اللي بيحصل، رامز جلال بيقل أدبه على ضيوفه بفلوسه"، مطالبًا بمنع ظهور برنامج رامز مجنون رسمي على الفضائيات.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يولد انطباعات سيئة داخل بيوتنا ويشعرنا بالإحراج خلال مشاهدته، مضيفًا انه استطاع إيقاف العديد من القنوات من الظهور على الشاشات المصرية مثل قناتي الجزيرة ومكملين.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 20 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعة

الحبس وغرامة مالية.. عقوبات تنتظر "رامز جلال" بسبب برنامجه الرمضاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة