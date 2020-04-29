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روبوت زين يحضر الفطار لرضوى.. والأخيرة تعلق "منك لله" في النهاية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:53 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يحضر روبوت زين الفطار لرضوى ويذهب اليها ويعطيها النصائح وأن عليها تناولوا لإحتواءه عاى البروتينات.

وتتشاجر معه رضوى لما يفعله وتذكره باسم ابنه يحيى، لنطقه الولد بدلا من الاسم، ويسألها لماذا تكره صباح وأنها انسانة جميلة، ثم يأخذ يحيى ابن زين الحقيقي ويداعبه وتدعي عليه قائلة ''منك لله على فكرة"، ليهز لها رأسه بالإيجاب.




وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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