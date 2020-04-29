"اكسب مصنع".. فرصة جديدة للصناعات الناشئة للفوز بـ50 ألف جنيه

انطلقت حلقات برنامج «اكسب مصنع» وهو المسابقة الرسمية لبرنامج الأتوبيس، على قناة الفضائية المصرية بترددها 12053 أفقي، والذي يقدمه الصحفي حسين معوض، وتقوم فكرة البرنامج على مساعدة أصحاب الأفكار الصناعية الناشئة من خلال المشاركة في المسابقة وإمكانية الحصول على جوائز قيمتها مليون جنيه خلال شهر رمضان الكريم.





وتتكون لجنة تحكيم مسابقة برنامج اكسب مصنع من أحمد حلمي، رئيس غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لأحد شركات التطوير الصناعي، يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، سهر الدماطي، القيادية المصرفية المعروفة، عمرو نصار، نائب رئيس غرفة البلاستيك باتحاد الصناعات، أحمد الليثي ناصف، المدير التنفيذي لشركات عالمية، سالم سعيد، الخبير المالي والاقتصادي، سمر السنان، عضو جمعية سيدات أعمال مصر، وأحمد حسين، المشرف على شركات التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية.





وتقدم لبرنامج إكسب مصنع ما يزيد عن 4000 متسابق كان من بينهم 1500 متسابق مكتملي الشروط وتم عرضهم على لجنة تحكيم المسابقة التي رأت أن هناك 654 فكرة قادرة على المنافسة وتم عرض كل أوراقهم على اللجنة وبدأت المسابقة مرحلتها الأولى بهؤلاء المتسابقين.





وشملت الأفكار الناشئة المتقدمة للبرنامج صناعات معدنية، جلود، أثاث وديكور، صناعات هندسية، صناعات تكرير زيوت وشحوم، صناعة غلايات وجالونات، صناعات بلاستيكية، صناعات مستلزمات خشبية للمنازل وغيرها الكثير من المجالات الأخرى.





وفاز خلال المرحلة الأولى من البرنامج المذاع على قناة الفضائية المصرية الساعة الحادية عشر ونصف مساءا يوميا خلال شهر رمضان، 17 متسابقا بجوائز مالية قيمتها 50 ألف جنيه لكل متسابق فازت فكرته ولاقت على استحسان أعضاء لجنة التحكيم.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.