Advertisements

أمير كرارة يتصدر تريند "تويتر" بعد الحلقة السادسة من الاختيار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:00 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر



تصدر الفنان أمير كرارة تريند "تويتر"، وذلك بعد انتهاء الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، ودارت أحداث الحلقة السادسة حول شخصية أحمد المنسى وكيفية تعامله مع جنوده ومواقف إنسانية له مع أهله وجنوده، من ناحية أخرى يخطط هشام عشماوي لاغتيال وزير الداخلية المصرية.


يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

أخبار تهمك

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعة

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ يوم

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

الحبس وغرامة مالية.. عقوبات تنتظر "رامز جلال" بسبب برنامجه الرمضاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة