عقب إغلاقه الهاتف على الهواء.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ لمحامي رامز جلال



وقال "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على " قناة صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية واضحة وتؤكد أن أي شخص يشاهد جريمة جنائية عليه إبلاغ السلطات، لافتا إلى أن البرنامج لا يكشف للضيف اسم رامز جلال، ويقوم بخداعه، وهذا غير قانوني.



وأشار إلى أن الضيف عندما يدخل الاستوديو ويقوم رامز باحتجازه على الكرسي ويمنع خروجه فهذه جريمة احتجاز فضلًا عن جريمة تعذيب بالكهرباء، والقانون يعاقب عليهما، متسائلًا: أين المجلس القومي للمرأة من تعرض الفنانات للضرب والتحرش".



ووجه رسالة نارية لمحامي رامز جلال أشرف عبدالعزيز عقب إغلاقه الهاتف على الهواء قائلًا: " بص يا أشرف لو ما ربيتك عشان تقفل السكة وش أحمد موسى!!.. قول لرامز أنا هكمل القضية للأخر رغم أن ياسر جلال شقيقه فنان محترم"، مشددًا على أنه كان يجب على محامي رامز جلال الاعتذار للشعب المصري عما يحدث في البرنامج، والقضية ليست شخصية لـكون علاقته جيدة بـ رامز جلال وشقيقه ووالدهما الراحل، مضيًفا: "البرنامج بيعلم الولاد قلة الآداب".



وفي وقت سابق، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، وعضو مجلس النواب، إنه تقدم بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيه بإيقاف برنامج " رامز مجنون رسمي "، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان، موضحا أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.



وأكد منصور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله، مشيرا إلى أنه قام بإرسال إنذار ل وزير الداخلية للقبض علي رامز جلال، والذي يقدم برنامج " رامز مجنون رسمي " الذي يذاع على فضائية إم بي سي.



كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى، موضحا أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.





وأكد منصور، أنه استند في شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه، مشيرا إلى قيام مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.









شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال على الهواء، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن القانون وعندما حاول المحامي التحدث قال مرتضي: " اسكت يا ولد.. انت قليل الآدب" ليغلق المحامي الهاتف.