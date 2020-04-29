الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم".. الحزن يسيطر على زينة ودلال عبد العزيز

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انطلقت منذ قليل الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".



وشهدت الحلقة 6 أحداثًا ومؤثرة للغاية حيث سيطر الحزن وفقدان النطق على الفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" ودلا عبدالعزيز "هاجر"بعدما علموا الحلقة السابقة أن الفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" شقيق مريم الحقيقي، ثم أتصل الفنان محمد علاء "شريف" بمريم وطلب منها أن يلتقوا ووافقت، ثم إلقتوا في أحدى الكافيهات وتبادلوا الحديث عن حياتهم الخاصة.



ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.