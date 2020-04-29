Advertisements

الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم".. الحزن يسيطر على زينة ودلال عبد العزيز

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:01 م
جمع سالم
جمع سالم
رشا عادل
انطلقت منذ قليل الحلقة 6 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".

وشهدت الحلقة 6 أحداثًا ومؤثرة للغاية حيث سيطر الحزن وفقدان النطق على الفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" ودلا عبدالعزيز "هاجر"بعدما علموا الحلقة السابقة أن الفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" شقيق مريم الحقيقي، ثم أتصل الفنان محمد علاء "شريف" بمريم وطلب منها أن يلتقوا ووافقت، ثم إلقتوا في أحدى الكافيهات وتبادلوا الحديث عن حياتهم الخاصة.

ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل جمع سالم عرض مسلسل الحلقة 6

أخبار تهمك

عاطل يقتل شابا رميا بالرصاص في الهرم: "كنت بهزر".. والأهالي: "دمر بطنه"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يرفض ضم رباعي بيراميدز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لمنع إذاعة حلقة مدير الكرة من "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ يوم

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ يوم

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الحبس وغرامة مالية.. عقوبات تنتظر "رامز جلال" بسبب برنامجه الرمضاني (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

محمد شاهين يتشاجر مع هاجر الشرنوبي.. في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

ميدو عادل يلتقي بشقيقه لأول مرة.. في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

حنان سليمان تنتقل إلى المستشفى..في الحلقة الثالثة من مسلسل"جمع سالم"

زينة تتبادل نظرات رومانسية مع محمد علاء..في الحلقة 4 من مسلسل "جمع سالم"

لغز حنان سليمان و وصية صادمة من عبدالرحمن ابو زهرة.. ملخص الحلقة 4 من "جمع سالم"

دلال عبدالعزيز تفقد وعيها في الحلقة 5 مسلسل "جمع سالم"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

05:45 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة