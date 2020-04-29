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إبراهيم نصر يكشف عن رأيه في برامج مقالب رامز جلال (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان إبراهيم نصر، إن الفنان رامز جلال يصغره بالسن حوالي 30 عامًا، واصفًا إياه بالممثل "اللطيف" الذي يحاول بذل جهد كبير في أعماله الفنية.

وأضاف "نصر"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه فتح منطقة كبيرة وتركها للممثلين، لكن أصبح كل الناس تقوم بعمل برامج مقالب وكاميرا خفية من أجل النجومية، وتصوروا أن من يصنع الكاميرا الخفية سيصبح نجمًا.

وأوضح أنه من شروط النجومية في هذا المجال أن يكون الممثل لديه درجة من الإحساس والذوق والأدب والتربية وعلى دراية بالأحاسيس العملية، هذه المبدأ إذا تجمعت مع بعض ينتج عنه برنامج جيد، مطالبًا المجتمع بالوقوف حائط صد ومحاربة تلك النوعية من البرامج.

وتابع: "أنا عملت كاميرا خفية 17 سنة وأنا اللي أوقفت وبطلت البرنامج وجالي وقتها 150 ألف درهم لاقدم البرنامج من تاني ورفضت، لأني بعرف أوقل ستوب وأمنع".


هذا ونشبت مشادة كلامية حادة على الهواء بين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وأشرف عبد العزيز محامي الفنان رامز جلال، وذلك حول حالة الجدال المثارة بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي".

واستنكر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، عرض حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، رغم قرار النقابة بوقف عرضه، وإلزام "رامز" الحصول على تصريح مزاولة المهنة من النقابة.

من جانبه، قال أشرف عبد العزيز محامي رامز جلال، خلال مداخلة أخرى بالبرنامج إن رامز جلال يقدم برنامجًا ترفيهيًا وهو في الأساس ممثل، وليس إعلاميا، مشيرا إلى أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.

في حين رد نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجا إعلاميا وينطبق عليه جميع الشروط منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة، لافتا إلى أن بيان النقابة يختص بـ رامز جلال لأنه هو الذي يقوم بتقديم البرنامج وليست القناة.

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